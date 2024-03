Policija v zadnjem obdobju obravnava večje število goljufij s telefonskimi klici o lažnem dobičku pri investiciji v kriptovalute. Lani je bilo oškodovanih več kot 500 ljudi, skupna škoda je znašala okoli 13 milijonov evrov. Letos so prejeli že okrog 160 prijav oškodovancev s skupno škodo v višini približno 2,9 milijona evra.

Oškodovanci aplikacijo namestijo, saj so zavedeni

Kot so sporočili z Generalne policijske uprave, goljuf pokliče po telefonu in se predstavi kot uslužbenec kriptomenjalnice. Oškodovancu običajno v polomljeni slovenščini z vzhodnjaškim naglasom zagotavlja, da ga na virtualni denarnici čakajo sredstva v višini nekaj tisoč evrov, pogoj za izplačilo pa je namestitev programa za oddaljen dostop na računalnik in/ali mobilni aparat.

Oškodovanci aplikacijo namestijo, saj so zavedeni, da jim bo omogočila izplačilo sredstev. Ne zavedajo pa se, da lahko goljufi s to aplikacijo upravljajo z računalnikom ali telefonom, vstopijo v spletno banko in odtujijo vsa sredstva, ki so na voljo na transakcijskem računu oškodovanca, so opozorili na policiji.

Kaj svetuje policija?

Zato ljudem svetujejo, naj se ne oglašajo na neznane telefonske klice iz tujine. Lahko gre tudi za ponarejene slovenske telefonske številke in če so klic s ponudbami o zaslužku s kripto valutami sprejeli, naj nemudoma prekinejo povezavo. Na računalnik ali telefon naj ne nameščajo programov za oddaljen dostop, nikomur naj ne dovolijo upravljanja s svojim računalnikom ali telefonom in prav tako ne razkrijejo gesla za dostop do svoje spletne banke.

Morebitnim oškodovancem svetujejo, naj zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo, torej elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte in IP-številke, ter oškodovanje čim prej prijavijo na najbližji policijski enoti ter na svoji banki.