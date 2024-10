V podjetju v Slovenskih Konjicah se je hudo poškodoval 36-letnik

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 329 klicev občanov. 93 klicev je bilo interventnih, eden nujen. 33 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 3 s področja mejnih zadev in tujcev, 35 s področja prometne varnosti in 25 s področja javnega reda in miru.

Prometna varnost

Včeraj so obravnavali eno prometno nesrečo s hudimi poškodbami, tri z lažjimi poškodbami in dvanajst prometnih nesreč z materialno škodo. Prometno nesrečo s hudimi poškodbami so včeraj popoldne obravnavali v Velenju, kjer je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo padel mladoletni kolesar.

Javni red in mir

Zaradi kršitev javnega reda in miru so ukrepali sedemkrat.

Kriminaliteta

V Celju so obravnavali vlom v osebno vozilo. Storilec je iz torbice, ki jo je lastnik pustil na vidnem mestu, ukradel gotovino. Škodo mu je povzročil tudi s poškodovanjem vrat. V Gornjem Doliču so obravnavali vlom v prostore društva. Storilec je ukradel prenosni zvočnik in menjalni denar. V Šempetru v Savinjski dolini je neznani storilec vlomil v brunarico športnega kluba. Ukradel je več različnih pijač in menjalni denar.

V podjetju v Slovenskih Konjicah so obravnavali nesrečo pri delu. 36-letnik je v neposredni bližini zgornjega dela avtomatskih vrat polagal instalacijo protipožarnega sistema. Eden od zaposlenih je v tistem trenutku pritisnil na stikalo za odpiranje vrat, le ta pa so hudo poškodovala 36-letnika.

V večernih urah so bili obveščeni o požaru na stanovanjski hiši v Zagaju pri Ponikvi. Vzrok požara še ni potrjen.