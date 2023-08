V podjetju v Savski Loki se je razlila nevarna snov

V četrtek ob 14.10 se je v Savski Loki v občini Kranj v podjetju razlila nevarna snov, navaja Uprava za zaščito in reševanje. Gasilci GRS Kranj so zaprli ventile ter preprečili nadaljnje iztekanje, prečrpali okoli štiri kubične metre snovi in sprali področje izlitja. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.