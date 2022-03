Letošnje polete v Planici, ki veljajo za pravi slovenski športni praznik, so pospremile govorice, da so si jih ogledali tudi zaporniki našega največjega zapora na Dobu. Po naših informacijah so bili nekateri pravosodni policisti nad tem celo ogorčeni, saj že več let opozarjajo na veliko kadrovsko stisko in delovno preobremenjenost. Četrtkove kvalifikacije si je v Planici ogledalo okoli 13.000 gledalcev, od tega, kot je običajno že vrsto let, večinoma otroci. Tam so bili tudi zaporniki, nekateri so zagrešili najhujša kazniva dejanja, tudi v škodo mladoletnih otrok. Po naših neuradnih informaci...