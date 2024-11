V parku na delu vandali (FOTO)

Območje občine Križevci se v zadnjih letih lepo razvija na številnih področjih, še posebno pa skrbijo za kakovost bivanja. Mnogi so bili zelo neprijetno presenečeni nad prizorom v Parku doživetij v Borecih, potem ko so ga obiskali vandali.

Znesli so se nad umetniško razstavo fotografij slovenskega fotografa in filmskega ter televizijskega snemalca Žige Koritnika, ki so jo poleti odprli v okviru festivala RePannonia.

Niso udarili prvič.

Vse oblike vandalizma so nesprejemljive in jih moramo kot takšne obsoditi!

Ostrejši nadzor

Z občine so sporočili, da je bila razstava po pričevanju domačina, ki živi v bližini, uničena prejšnji torek med 14. in 16. uro. To sicer ni prvi primer vandalizma na tej lokaciji. Kot je dejal župan Branko Slavinec, se tam že leto in pol soočajo z vandalizmom. »Doslej so že dvakrat vlomili in poškodovali avtomat za pijačo in kavomat, že dvakrat so bile uničene table, ki označujejo vadbene naprave. Nikogar nimamo na sumu, ker se te stvari v preteklosti v naši občini niso dogajale, zdaj pa torej že poldrugo leto na istem mestu. Vsekakor moramo stvar zajeziti,« pravi Slavinec.

V naslednjem tednu bodo sklicali sestanek ter se dogovorili o konkretnih ukrepih. Razmišljajo o poostritvi nadzora v parku, mogoče tudi z videonadzorom, kar sicer nikomur ni v interesu. Vse primere vandalizma so prijavili na PP Ljutomer, preiskava še potka. O dogodkih je obveščen Medobčinski inšpektorat in redarstvo v Ljutomeru. »Vsakršno obliko vandalizma in uničevanja tuje lastnine ostro obsojamo. Škoda se ne meri zgolj v finančnih sredstvih, pač pa tudi v zavedanju, da se ta dejanja ponavljajo na zelo podoben način. Zavarovali bomo dokaze in si prizadevali, da se storilca čim prej najde in ustrezno sankcionira. Vse oblike vandalizma so nesprejemljive in jih moramo kot takšne obsoditi, sicer lahko prerastejo v ravnanja, ki neposredno vplivajo na občutek varnosti v posameznem okolju,« je povedal župan in dodal, da nekaterih vrst škode ni mogoče izraziti v denarju in jih niti ni mogoče vedno popraviti.

Podobno razmišlja idejni vodja festivala RePannonia in predsednik Društva za promocijo umetnosti, kulture, turizma in športa 29a iz Logarovcev Robert Jurak, ki meni, da gre za mladostniški vandalizem, čeprav bi bilo lahko v ozadju tudi marsikaj drugega. »Škode je za okrog 800 evrov, kolikor je stal tisk fotografij na panoje, ampak še huje kot to je dejstvo, da moraš obvestiti avtorja, da je nekdo uničil njegovo razstavo. V parku so tudi skulpture, ni mi vseeno zanje,« poudarja Jurak, ki se s sodelavci in somišljeniki že vrsto let trudi, da s festivalom in deli poživi park v Borecih. Ta je postal v zadnjih letih zelo priljubljen kraj obiska in oddiha tako med domačini kot obiskovalci od drugod.