V nočnem požaru zgorela štiri tovorna vozila in še eno kombinirano

Danes ob 2.03 je na Prevorškovi ulici v Mariboru zagorelo več tovornih vozil. Posredovali so gasilci GB Maribor in PGD Pobrežje ter ogenj pogasili.



V požaru so zgorela štiri tovorna in eno kombinirano vozilo, dve tovorni vozili sta bili poškodovani, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.

