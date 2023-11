V naselju Ples umrl pod traktorjem

Žal moramo poročati o tragični nesreči pri delu. Kot navaja Uprava za zaščito in reševanje, se je ob 11.45 v naselju Ples v občini Moravče, občan prevrnil s traktorjem.

Gasilci CZR Domžale in PGD Moravče so zavarovali kraj dogodka in s tehničnim posegom izpod traktorja rešili preminulo osebo.