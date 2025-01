V Mirni Peči so jih ustavili, imeli prehrambene izdelke, njihovega izvora niso znali pojasniti

V četrtek okoli 19. ure so policisti med opravljanjem nalog na območju Mirne Peči ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane, ki ga je vozil 42-letnik, v vozilu pa so bili še trije potniki. Med postopkom so ugotovili, da v vozilu prevažajo večje število prehrambenih izdelkov, za katere niso znali pojasniti izvora.

Kradli v Ljubljani

Kasneje je bilo ugotovljeno, da je četverica predmete ukradla iz prodajalne v Ljubljani. 67 artiklom so jim zasegli in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja. Zoper vse bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. 42-letniku so zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog. Ugotovili so še, da vozilo ni veljavno registrirano, zato so mu preprečili nadaljnjo vožnjo in odvzeli registrske tablice.