V marino izteklo 300 litrov goriva, kriva tehnična napaka na barki Ljubljančana

S PU Koper sporočajo, da so bili v nedeljo ob 13.05 uri obveščeni o izlitju goriva v morje na območju izolske marine.

»Policisti so ugotovili, da je na bencinskem servisu Marina Izola pri točenju goriva v plovilo, last 54-letnega Ljubljančana, zaradi tehnične napake na dovodnih ceveh prišlo do izlitja cca. 300 litrov goriva v morje. Na kraj so prišli pomorski inšpektor, zaposleni iz Uprave za pomorstvo, gasilci iz PGB Koper ter plovilo za čiščenje morje, ki ga upravlja Služba za varovanje obalnega morja (SVOM) pri Agenciji RS za okolje,« so zapisalo policisti.

Gasilci so zavarovali širjenje madeža, nadaljnje postopke pa je na kraju prevzel pomorski inšpektor, ki je lastniku prepovedal izplutje.