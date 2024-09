V Mariboru evakuirali 31 stanovalcev, rešili tudi muco (FOTO)

Številni prebivalci južnega dela Maribora, zlasti na območju med Taborom in bližnjim naseljem Radvanje, v noči na četrtek niso mirno spali. To še posebej velja za prebivalce večstanovanjskega bloka v Lackovi ulici, kjer je zagorelo. V večjem požaru sta bili uničeni dve stanovanji, več kot 30 ljudi so morali evakuirati, več je poškodovanih. Po večini so se nadihali dima. Oskrbelo jih je zdravstveno osebje, šest pa jih je moralo v UKC Maribor.

Drama se je začela v sredo okoli 21. ure. Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije je na intervencijo poslala gasilce poklicne Gasilske brigade Maribor ter nekaterih prostovoljnih društev. »Ob 20.49 smo bili s strani ReCO obveščeni o požaru na balkonu v večstanovanjskem objektu na Lackovi cesti v Mariboru. Ob prihodu na kraj dogodka smo ugotovili, da je požar zajel celotno stanovanje in načel že drugo. S kolegi iz GB Maribor smo izvedli zunanji in notranji napad na objekt. Vzporedno z gašenjem smo evakuirali vse stanovalce. Reševalci NMP Maribor so na kraju dogodka oskrbeli več oseb, nekaj pa jih je bilo prepeljanih v UKC Maribor.

V sklopu reševanja smo iz objekta uspešno rešili muco, ki na začetku ni kazala znakov življenja. Član gasilske brigade je muco s pomočjo kisika, vztrajnosti in dolge borbe vendarle postavil na noge. Večstanovanjski objekt smo ob koncu prezračili, pregledali s termovizijsko kamero in preverili vsebnost nevarnih plinov,« so sporočili iz PGD Radvanje.

Ko so pogasili požar, se je lahko večina izmed 31 evakuiranih stanovalcev vrnila v svoje domove, šest ljudi pa je zaradi vdihavanja dima oziroma lažjih poškodb končano v bolnišnici. Nastala je materialna škoda na samem objektu in v drugih stanovanjih, po nestrokovni oceni v višini več kot 100.000 evrov, kar je potrdila tudi predstavnica PU Maribor, Anita Kovačič Čelofiga: »Nekaj pred 21. uro smo bili policisti PU Maribor obveščeni o požaru v stanovanjskem bloku v Mariboru. Prebivalci so bili evakuirani iz stanovanjskega bloka, več osebam je bila nudena zdravniška pomoč, šest oseb je bilo odpeljanih v bolnišnico. Danes nadaljujemo ugotavljanje vzroka za nastanek požara, opravljen bo tudi ogled kraja.«

Zagorelo je v bloku v Lackovi ulici. FOTO: Oste Bakal

V noči na četrtek niso spali. FOTO: PGD Radvanje

Šest jih je moralo v UKC Maribor. FOTO: PGD Radvanje