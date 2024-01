V Lokah je zagorelo: občane pozivajo, naj ostanejo v zaprtih prostori

Nekaj pred 10. uro so bili policisti obveščeni, da je v Lokah, na območju Ljubnega ob Savinji prišlo do večjega požara. Kot poročajo, je zagorelo v podjetju, kjer se ukvarjajo z izdelavo lesene embalaže. Požar je v večji meri že pogašen, gasilci pa trenutno v notranjosti objekta gasijo še manjša požarišča.

Policisti ob tem dodajajo, da glede na to, da gre za obsežnejši požar in da je v ozračju več dima in delcev, pozivajo občane, naj ostanejo v zaprtih prostorih in naj ne odpirajo oken. Več podatkov o požaru sporočimo po zaključenem ogledu.

O požaru poročajo tudi na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Zapisali so, da je ob 9.27 v naselju Loke v občini Ljubno ob Savinji zagorelo ostrešje industrijskega objekta, na katerem je nameščena sončna elektrarna.