Tragedija v Ljubljani, umrl je na kraju nesreče

V ponedeljek ob 16.53 se je v bližini Obvozne ceste (iz smeri Dunajske proti Tacenski) v Ljubljani zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 45-letni voznik motornega kolesa, so sporočili iz GPU.



Nesreča se je zgodila, ko je motorist v levem ovinku izgubil nadzor nad motornim kolesom in zapeljal z vozišča, kjer se je prevrnil in obležal na tleh. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl. Policisti postaje PP Ljubljana okoliščine nesreče še preiskujejo.

