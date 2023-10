V Ljubljani 57-letnico do prihoda policije pomagali zadržati tudi občani

Policisti so bili včeraj, okoli 12.30, obveščeni, da so občani na območju Viča zadržali žensko, ki je pred tem vlomila v eno izmed hiš in iz nje odtujila nekaj sto evrov gotovine.

»Pri tem sta jo zalotili oškodovanki, ki jima je osumljenka sprva želela pobegniti in je pri tem tudi lažje poškodovala eno izmed oškodovank, ki jo je poskušala zadržati na kraju. V nadaljevanju ji je uspelo storilko do prihoda policije zadržati ob pomoči drugih občanov. Policisti so pri 57-letni osumljenki našli in zasegli odtujeno gotovino in vlomilsko orodje. Odvzeta ji je bila prostost, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja,« javnosti sporoča Tomaž Tomaževic iz PU Ljubljana.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Preteklih 24 ur

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 577 klicev, 216 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 56 nanašalo na kriminaliteto, 65 na javni red in mir, ter 69 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali roparsko tatvino, 21 tatvin, 9 vlomov (v sedmih primerih je ostalo pri poskusu) in primera poškodovanja tuje stvari. Prav tako so posredovali v primeru nasilja v družini, kjer so kršitelju izrekli ukrep prepovedi približevanja. Pri prometni varnosti so obravnavali 21 prometnih nesreč z materialno škodo. Večkratnim kršiteljem cestno prometnih predpisov so zasegli 4 vozila. Glede javnega reda in miru so intervenirali 12 krat na javnem kraju in 10 krat v zasebnem prostoru. Obravnavali 2 posameznika zaradi nezakonitega prehoda državne meje