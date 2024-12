V križišču ni upoštevala prednosti, tri osebe odpeljal rešilec

Kranjski policisti so bili včeraj nekaj po 11. uri obveščeni o prometni nesreči, v kateri je 45-letni voznik zapeljal preko roba vozišča in z avtomobilom trčil v drog semaforja. V nesreči je bil lahko telesno poškodovan in je bil z reševalnim vozilom prepeljan v zdravstveno ustanovo. Zanj policisti vodijo prekrškovni postopek.

Med vozili je prišlo do trka

Kranjski policisti so bili prav tako včeraj nekaj po 18. uri obveščeni o prometni nesreči, v kateri je 39-letna voznica zaradi neupoštevanja prednosti v križišču z avtomobilom zapeljala na prednostno cesto, v trenutku, ko je po tej pripeljal drugi voznik. Med vozili je prišlo do trka. V nesreči so bile poškodovane tri osebe in sicer ob omenjeni voznici tudi voznik in potnica v drugem udeleženem vozilu. Vsi trije so bili z reševalnim vozilom prepeljani v zdravstveno ustanovo. Za 39-letno voznico policisti vodijo prekrškovni postopek.