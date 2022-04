V koroškem podjetju tekla kri, 24-letnica hudo poškodovana

Policisti celjske policijske uprave poročajo o četrtkovi hudi nesreči pri delu. Zgodila se je v podjetju na Muti, kjer si je 24-letna delavka, pri odstranjevanju odkovkov na delovnem stroju, huje poškodovala roko.

V omenjenem primeru zbirajo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja ogrožanje varnosti pri delu.

V Sevnici delavca odpeljal helikopter

To pa ni bila edina delovna nesreča, ki se je zgodila v četrtek. Okoli 14.20 se je v Prešernovi ulici v Sevnici v podjetju huje poškodoval delavec. Reševalci NMP Sevnica so ga na kraju ustrezno oskrbeli. Poletel je helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor in poškodovanca prepeljal v UKC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe.