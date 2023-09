V Koči pri Triglavskih jezerih reševali otroka, odpeljali so ga s helikopterjem

»Ob 8.03 je v Koči pri Triglavskih jezerih v občini Bohinj, nenadno obolel otrok. Gorski reševalci GRS Bohinj in dežurna ekipa GRS Brnik so ga na kraju oskrbeli in s helikopterjem prepeljali v SB Jesenice,« poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Do 12. ure danes so dežurne helikopterske ekipe za reševanje v gorah posredovale že v treh primerih. Poleg Koče pri Triglavskih jezerih še na območji Zelenice in Škrlatice. Po podatkih, s katerimi razpolagajo kranjski policisti, gre za lažje telesne poškodbe obiskovalcev gora.

V soboto reševali v treh primerih

V soboto je dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRZS s policistom gorske policijske enote posredovala v treh primerih.

Na območju Stola se je v enem primeru telesno poškodoval pohodnik tuj državljan. V drugem pa so tujemu državljanu nudili pomoč zaradi dehidracije. Oba sta bila na organiziranem dogodku. S helikopterjem slovenske policije sta bila prepeljana v zdravstveno ustanovo. Pomoč na kraju so jima nudili tudi gorski reševalci GRS Radovljica.

Nekaj čez 16. uro pa so bili obveščeni o tuji pohodnici, ki se je telesno poškodovala na grebenu Kozjega roba. S helikopterjem slovenske policije je bila prepeljana v zdravstveno ustanovo. Pomoč na kraju so ji nudili tudi gorski reševalci GRS Bohinj.