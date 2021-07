V kamniškem podjetju tekla kri: odtrgalo mu je prst

V torek okoli 8.30 je na Kovinarski cesti v Kamniku v podjetju Dom Titan zaposlenemu stiskalnica odtrgala prst, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj dogodka in opravili ogled. Poškodovanca so oskrbeli zaposleni, reševalci NMP Kamnik pa so ga prepeljali v UKC Ljubljana.

