V hudi nesreči na Škofljici umrl 56-letnik

V petek pozno zvečer se je zgodila huda nesreča, v kateri je ena oseba izgubila življenje. Na spletni strani policije poročajo, da je do nesreče prišlo ob 22. 10, ko je na Škofljici 38-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti v levem ovinku zapeljal čez pločnik in trčil v železniško polzapornico in v brežino.

V nesreči se je 56-letni sopotnik tako hudo poškodoval, da je kasneje zaradi poškodb umrl v UKC Ljubljana.

O nesreči poročajo tudi na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, kjer so dodali, da so gasilci GB Ljubljana zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo, očistili vozišče in odklopili akumulator.