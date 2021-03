V hudem čelnem trčenju poškodovanih pet oseb (FOTO)

Čelno trčenje. FOTO: PGD Murska Sobota

Kot je sinoči poročala uprava za zaščito in reševanje, se je ob 18.45 v Moravskih Toplicah zgodila hujša prometna nesreča. Čelno sta trčili dve osebni vozili, pri tem pa so se poškodovale štiri osebe.Gasilci iz PGD Murska Sobota so zavarovali in razsvetlili kraj trčenja, nudili pomoč reševalcem, policiji in vlečni službi ter očistili cestišče.Poškodovane osebe so reševalci nujne medicinske pomoči prepeljali v murskosoboško bolnišnico.Policijska uprava Murska Sobota poroča, da je bila vzrok nesreče vožnja z neprilagojeno hitrostjo. Udeleženi sta bili dve vozili, pet udeležencev pa se je telesno poškodovalo, je pojasnil, vodja izmene OKC PU Murska Sobota.