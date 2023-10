V eni noči sedem vlomov

Potem ko je Amir B. v eni noči zagrešil kar sedem vlomov oziroma poskusov velikih tatvin skupaj s pajdašem, so ga prijeli in končal je v priporu. Na ljubljanskem okrožnem sodišču so mu po priznanju krivde in preklicu prejšnje pogojne obsodbe izrekli dveletno zaporno kazen.

Vlom v več vozil

Med 23. in 24. januarjem sta s sostorilcem v Ljubljani in Domžalah vlomila v več vozil. Njune tarče so bili službeni kombiji, iz katerih sta ukradla orodje in druge vrednejše stvari, v vozila pa sta vdirala tako, da sta razbila steklo prtljažnih vrat. Iz VW transporterja v Mucherjevi ulici v Ljubljani, last Telekoma Slovenije, sta ukradla kovček z orodjem in potrošnim materialom, vrednim najmanj 500 evrov.

Amir B. je specialni povratnik, dozdajšnje pogojne obsodbe zaradi istovrstnih kaznivih dejanj pa očitno niso zalegle.

V Černetovi ulici sta iz VW caddyja ukradla precej orodja, deloma v kovčkih (baterijsko kotno brusilko, baterijski vrtalnik, originalni polnilnik, rezervne dele za orodje, sesalnik in še vrsto drugega orodja), vse je bilo vredno najmanj dva tisočaka.

Na Mestnem trgu v Domžalah sta iz renaulta traffica prav tako odnesla za skoraj dva tisočaka orodja, iz renaulta kangooja, parkiranega na Bratovševi ploščadi v Ljubljani, pa nista odnesla ničesar. Enako je bilo na Mucherjevi. Iz VW caddyja, parkiranega na Glinškovi ploščadi, sta ukradla sup in delovno oblačilo. Orodje sta ukradla tudi iz VW transporteja na Glinškovi (vrtalno kladivo makita, kladivo dewalt, kotno brusilko, varilni aparat, vrtalko), skupaj je bilo vredno okoli tisoč evrov.

Nadaljevano kaznivo dejanje

Tožilstvo je njegov zločin opredelilo kot nadaljevano kaznivo dejanje velike tatvine, sodišče pa mu je po priznanju krivde določilo leto in pol zapora ter mu ob preklicu pogojne obsodbe iz leta 2020 (prav tako zaradi vlomne tatvine, in sicer je bil obsojen na osem mesecev zapora s preizkusno dobo treh let) izreklo enotno kazen dve leti zapora. Vanjo se mu šteje čas v priporu od prijetja 24. januarja; tega so mu sicer podaljšali do pravnomočnosti sodbe oziroma nastopa kazni.

Sodišče mu je naložilo tudi, da oškodovancem povrne skupaj dobrih pet tisočakov, oprostilo pa ga je plačila stroškov sodnega postopka, izdatkov in nagrade zagovornika po uradni dolžnosti. Plačati pa mora stroške pooblaščenke enega od oškodovancev.

Ko se je sodišče odločalo o vrsti kazenske sankcije, ni moglo prezreti, da je bil večkrat obsojen za kazniva dejanja zoper premoženje in da dosedanje pogojne obsodbe očitno niso zalegle. Prvič je bil obsojen leta 2015, po tem pa še štirikrat, nazadnje januarja lani.

Obramba za milejšo kazen

Obramba je sicer menila, da ga je treba kaznovati mileje, kot je predlagalo tožilstvo v primeru priznanja krivde (dve leti in dva meseca zapora), ter da preklic pogone kazni ni ustrezen, češ da je kazniva dejanja zagrešil v času zasvojenosti s tabletami, ki pa da se je je zdaj rešil, saj namerava ostati »čist«, poleg tega ima mladoletne otroke.

A vse te okoliščine po mnenju sodišča niso take narave, da bi narekovale izrek opozorilne sankcije, je pa nekatere upoštevalo pri določitvi višine kazni. Tudi to, da je brez izobrazbe, poklica in zaposlitve ter oče mladoletnih otrok, kar pomeni, da življenjske okoliščine zanj niso ugodne ali lahke.