V drugi polovici noči zagorel stanovanjski objekt

V požaru, ki je v drugi polovici minule noči izbruhnil na stanovanjskem objektu v Škofji Loki, je nastala večja materialna škoda, poškodovanih ni bilo. Gasilci so požar že pogasili, ogled so opravili tudi policisti, ki bodo o dogodku obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Kranj.

Večja gmotna škoda je nastala tudi v požaru na stanovanjskem objektu, o katerem so bili tržiški policisti obveščeni v petek nekaj pred 22. uro. Po navedbah PU Kranj vzrok požara ni znan, obstaja pa verjetnost udara strele. Policija je že opravila ogled.