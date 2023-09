V Dolenjem Boštanju osebi padli s strehe

Danes ob 11.36 sta v Dolenjem Boštanju, občina Sevnica, osebi padli s strehe objekta. Reševalci NMP Sevnica so poškodovani osebi oskrbeli, helikopter Slovenske vojske pa ju je v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljal v SB Celje.

Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka in pomagali reševalcem pri prenosu, o nesreči so bile obveščene tudi pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.