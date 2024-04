V delovni nesreči na Bovškem umrl tuj državljan

V vasi Trenta se je danes okrog 14. ure zgodila delovna nesreča, v kateri je umrl nemški državljan. Tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik je povedal, da je do nesreče prišlo pri gradbenih delih na stanovanjskem objektu.

Na kraju nesreče so še vedno policisti in kriminalisti, ki preiskujejo okoliščine nesreče. Odrejena je bila tudi sodna obdukcija.

O nesreči so obvestili pristojnega državnega tožilca in preiskovalnega sodnika, prav tako so obvestili tudi delovno inšpekcijo.