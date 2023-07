V času nevihte v hišo udarila strela

Tudi nedeljska popoldanska neurja z močnim vetrom in dežjem so ponekod povzročala nevšečnosti. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je bilo najbolj prizadeto območje Regijskega centra za obveščanje Brežice, posredovali so še na območjih kranjskega in ptujskega centra.

Močan veter je v nedeljo popoldne podiral drevesa, odkrival strehe stanovanjskih in gospodarskih objektov, meteorna voda pa je zalivala objekte, so zapisali v poročilu Uprave RS za zaščito in reševanje. V naselju Nova vas pri Lescah v občini Radovljica je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše, gasilci so požar pogasili, pa so sporočili s PU Kranj.