V bližini šole ogovarjal deklico? Policija išče moškega s tem opisom: ste ga videli?

Starši učencev, ki obiskujejo ljubljansko Osnovno šolo Kolezija, so po pisanju N1 v sredo prejeli obvestilo, da naj bi neznanec v bližini šole v črni avtomobil skušal zvabiti mlajšo učenko. Moški naj bi izstopil iz avtomobila in deklico skušal zvabiti z mahanjem in bomboni, piše portal in dodaja, da je šola obvestila policijo, z dogajanjem pa seznanila tudi vse učitelje in starše.

Na ljubljanski policiji so potrdili, da so bili o primeru obveščeni, namreč da je na območju Viča pri trgovini nasproti Osnovne šole Kolezija neznani moški ogovarjal otroka. Kot so pojasnili za N1, je po do zdaj zbranih obvestilih neznanec otroka ogovarjal na daljavo in do neposrednega stika med njima ni prišlo.

Dodali so, da vse okoliščine dogodka ter razlog in namen ogovarjanja še preverjajo in o tem zbirajo obvestila.

V sodelovanju s šolo in roditelji ter drugimi deležniki izvajajo ukrepe za zagotovitev varnosti otrok v širšem šolskem območju.

Opis moškega

Policisti v povezavi z dogodkom in zaradi razjasnitve vseh okoliščin pozivajo vse, ki bi karkoli vedeli, da to sporočijo na številko 113, Policijsko postajo Ljubljana Vič na 01 470 09 60 ali anonimno številko 080 1200.

Hkrati pozivajo neznanega moškega, starega med 40 in 50 let, srednje postave, visokega med 175 in 180 centimetri, s kratkimi rjavimi lasmi, ki je bil v času dogodka oblečen v črno majico, je govoril z ljubljanskim naglasom in uporabljal črno vozilo volkswagen passat karavan z ljubljanskimi registrskimi tablicami, da pokliče policijo ali se zglasi na Policijski postaji Ljubljana Vič.

Pogovorite se

Na policiji večkrat povedo, da veliko časa namenijo ozaveščanju otrok o pravilnem vedenju in odzivih v morebitnih nevarnih situacijah. »Otrokom je treba pojasniti, kaj naj naredijo, kam naj se zatečejo v nevarni situaciji, kajti vsak stik, komunikacija z neznano osebo še ne pomeni nevarnosti. Otroke je treba učiti, da lahko neznani osebi odgovori na vprašanje, vendar se v pogovor ne zapleta in da ostane na varni razdalji. Z neznanci naj ne odhajajo, četudi bi bile njihove ponudbe mamljive,« svetujejo.

»Tudi starši lahko v pogovoru z otroki pojasnijo, kako se obnašati v stikih do neznancev. Tak pogovor ne sme potekati pod vtisom medijskega poročanja o takšnih pojavih. Poleg tega redno opravljajo kontrole ob šolskih poteh, da bi bili otroci na poti iz šole in iz nje čim bolj varni glede na vse vidike, tako kriminalitete, javnega reda kot prometne varnosti,« še pravijo.