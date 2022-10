Starši, pozor! Masturbiral je v bližini osnovne šole

Mlad moški je pod mostom čez Kamniško Bistrico v bližini Osnovne šole Preserje pri Radomljah masturbiral in se oziral naokrog. Občanka je takoj poklicala policijo, a jo je že popihal in se na kraj dogodka ni več vrnil. Okolico dnevno preverja policija. Nadzor in zbiranjem obvestil bodo nadaljevali tudi v prihodnje, poroča spletni portal Domzalec.

Ključen je bil klic občanke, zato policija prosi, da takoj, ko opazite sumljivo obnašanje, nemudoma pokličete 113 ali podaste anonimno obvestilo na številko 080 1200.

Pogovorite se z otrokom

Nujen je pogovor z otrokom, kot starš morate izbrati le pravi trenutek, ko otrok ni v stresu. Mirno se pogovorite z njim, saj morajo biti pravila za varen vsakdan jasna. Pomembno je, da otroci vedo, kaj morajo v takšnem primeru storiti, da ne »zmrznejo«.

Če opazijo neznanca, ki dela stvari, ob katerih se počutijo neprijetno, se dotika svojih intimnih delov ali jih kaže, naj gredo takoj stran. Če se znajdejo v situaciji, v kateri se ne počutijo varne, morajo o tem takoj povedati staršem, učiteljici ali skrbniku.

Če pa neznanec že zgrabi otroka, je prav, da se brani (simbolična fotografija). FOTO: Uroš Hočevar, Delo

Vedno naj bodo še posebej pozorni na bližino, da jih neznana oseba ne more zgrabiti. Nikoli se ne smejo pogovarjati z neznanci, jim slediti ali povedati podatkov o sebi. Lahko odgovorijo na vprašanje, ne smejo pa se pogovarjati. In če se jim neznanec začne približevati, morajo začeti teči, če pa jih poskuša zgrabiti, morajo zakričati in tako pritegniti pozornost okolice.

Če pa neznanec že zgrabi otroka, je prav, da se brani. Kako? Pomembno je, da s samoobrambo povzroči bolečino, npr. brcne, udari v nart, grlo, s komolcem sune v trebuh, in takoj steče stran.