V avtu našli šest kilogramov in pol trave

Včeraj smo v Novicah predstavili poročilo policije avstrijske Koroške o slovenskih drogah, s katerimi imajo precej opravka onkraj Karavank. Med številnimi posamičnimi zgodbami pa smo nato dobili odgovor slovenske policije o dogajanju na Jezerskem vrhu maja lani, ko so avstrijski policisti zaustavili slovenski avto, voznik pa je še pred pregledom pobegnil nazaj k nam, nato pa so v avtu odkrili polšesti kilogram konoplje: »V okviru razpoložljivih enot je slovenska policija pregledala območje, vendar osumljenca glede na podan opis ni našla,« prvi odziv opisuje Drago Menegalija z Generalne policijske uprave. A pobegli tihotapec se policijskim lisicam ni izmuznil za dolgo, pa četudi njegovo kaznivo dejanje prometa z mamili ni bilo storjeno v Sloveniji; zato se slovenska policija ni aktivno vključila v preiskavo: »Osumljenec je bil avgusta 2023 prijet na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo ter izročen v Avstrijo, kjer je zoper njega potekal kazenski postopek,« poročajo s policije.

Zaradi tihotapljenja mamil v Avstrijo lahko na rokah zaškrtajo tudi slovenske lisice. FOTO: Oste Bakal

Osumljenec je bil prijet na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo

Sicer naša policija sodelovanje z avstrijsko ocenjuje kot »zelo dobro in ga želimo še okrepiti«, navaja Menegalija, razlogi pa so na dlani: »V zadnjem času opažamo porast prijetih državljanov Slovenije oziroma prijetje osumljencev, ki so kakorkoli povezani s Slovenijo ali pripeljejo prepovedano drogo iz Slovenije na območje Avstrije.« Sodelujejo tako prek Europola in Interpola, kot dvostransko, kajti: »Obveščanje o prijetjih slovenskih državljanov poteka v skladu z namenom in ciljem preiskave, ki jo vodijo avstrijski varnostni in pravosodni organi. Če obstajajo pravni pogoji medsebojnega sodelovanja na podlagi zbranih podatkov, lahko tudi Slovenija začne preiskavo,« pojasnjujejo na Generalni policijski upravi.