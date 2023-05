Usodna vožnja mladoletnika: vozil prehitro, se zaletel v drevo ter umrl

Minuli konec tedna je dogajanje v prometu zaznamovala tragična prometna nesreča. V njej je na cesti izgubil življenje mlad, komaj 17-letni fant, ki je sedel za volan avtomobila, a se je podvig zanj na žalost končal usodno.

Sopotnik preživel

Kot je poročal republiški center za obveščanje, je v soboto ob 13.01 v naselju Marno v občini Hrastnik osebno vozilo trčilo v drevo. Na pomoč so prihiteli gasilci PGD Hrastnik mesto in Trbovlje mesto, zavarovali so kraj dogodka in s tehničnim posegom omogočili dostop reševalcem NMP Trbovlje do ponesrečencev. V nesreči poškodovano osebo so reševalci na kraju nesreče oskrbeli in v nadaljnjo oskrbo prepeljali v SB Celje, druga poškodovana oseba pa je na kraju nesreče kljub reanimaciji preminila, so še zapisali na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Huje poškodovanega sopotnika so prepeljali v celjsko bolnišnico. FOTO: Mavric Pivk

»Okoli 13.30 smo bili obveščeni o hudi prometni nesreči na lokalni cesti od Uničnega proti Marnemu na območju Hrastnika, v kateri je umrl 17-letni voznik osebnega vozila. Po do zdaj zbranih obvestilih je vozil neregistrirano vozilo fiat stilo od Uničnega proti Marnemu. Zaradi neprilagojene hitrosti je v levem ovinku zapeljal z vozišča in trčil v drevo. Voznik se je v nesreči tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju nesreče umrl,« pa je okoliščine nesreče predstavil Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana.

17 let je bil komaj star voznik.

Huje je bil v nesreči po njegovih besedah poškodovan tudi 18-letni potnik v vozilu, ki so ga z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico. Njegovo življenje na srečo ni ogroženo. »Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo,« je sklenil Tomaževic.