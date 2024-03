Umrl je Bogdan Povh

Preminil je Bogdan Povh, slovenski fizik, ki je deloval na področju jedrske fizike, pot pa ga je ponesla vse do ZDA, Nemčije in Švice. Rodil se je leta 1932 v Beogradu, leta 1936 pa se je družina preselila v Ljubljano. Formalno izobrazbo, vključno z doktoratom, je pridobil na ljubljanski univerzi. Raziskovanje je sprva nadaljeval v Pasadeni v Kaliforniji, zatem pa v Nemčiji. Od leta 1968 je bil član stalne skupine fizikov v CERN-u.

Inštitut Jožefa Štefana je ob žalostni vesti na družbenem omrežju Facebook zapisal nekaj besed.

»Danes se poslavljamo od profesorja Bogdana Povha, pionirja slovenske jedrske fizike in svetovno znanega strokovnjaka na tem področju. Svoje raziskovalno delo je pričel na Institut Jozef Stefan, bil dve leti asistent v skupini nobelovca Williama Fowlerja na Caltechu, po svojem odhodu v Nemčijo pa je raziskoval najprej na Univerzi v Freiburgu, nato pa na Inštitutu Maxa Plancka za jedrsko fiziko v Heidelbergu, kjer je bil dolga leta (1975–2000) tudi direktor. Profesor Povh je bil pobudnik in vodja več eksperimentov v CERN-u na področjih spektroskopije hiperjeder, antiprotonske fizike in sipanja mionov na nukleonu.«

Umrl je pionir jedrske fizike v Sloveniji, Bogdan Povh. FOTO: Facebook

Nadaljujejo: »S slovenskimi raziskovalci je po letu 2000 sodeloval predvsem na področju metode micro-PIXE in znatno prispeval k razvoju te pomembne analitske metode pri nas. Med priznanji njegovemu delu velja omeniti predvsem medaljo Sterna in Gerlacha za pionirsko delo v spektroskopiji hiperjeder (leta 2005). Leta 1977 je postal dopisni član SAZU.«

Poklon so zaključili z lepo mislijo: »Profesorja Bogdana Povha bomo ohranili v trajnem spominu.«