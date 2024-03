Zaradi tatov ob streho, zdaj prosijo za pomoč

Nepridipravi so v Trbovljah okradli izpostavo trboveljske knjižnice in Mladinsko gledališče Trbovlje, ki imata sedež v stavbi, znani kot Dom svobode. Primer preiskuje policija.

Knjižnica jo je tokrat odnesla finančno bolje kot gledališčniki, a imajo kljub temu škodo. Kot nam je povedala direktorica Katra Hribar Frol, so tatovi ukradli minimalni znesek gotovine, po naših neuradnih informacijah 40 evrov. Niso pa ukradli nobene knjige. »Enota je trenutno zaprta. Spet jo bomo odprli v torek, 12. marca, v skladu z rednim odpiralnim časom. Zamudnine za dni, ko je enota zaprta, ne bo,« je še pojasnila Frolova.

Precej bolj oškodovani so gledališčniki. Poleg škode, ki so jo kot knjižnica prav tako utrpeli, je izginilo tudi precej denarja, smo neuradno izvedeli. Zaradi interesa preiskave so podrobnejši podatki precej skopi. Znano pa je, da je ukradena vsota del denarja, ki je bil namenjen tudi obnovi strehe, zato gledališčniki prosijo za pomoč. Zanjo so že dlje varčevali, saj se o stroških govori v petmestnih številkah.

Za obnovo strehe so gostovali, nastopali na gledaliških deskah in tudi na zasebnih slavjih, obletnicah, občinskih prireditvah v Trbovljah in Zasavju. Streha na objektu na nekaterih mestih pušča in samo vprašanje časa je, kdaj bo voda našla pot na oder. Ni pa edini velik finančni zalogaj društva. Vrtoglavi so tudi stroški ogrevanja, ki je v Trbovljah še vedno najdražje ali med najdražjimi v Sloveniji. Izginilo je tudi nekaj tehnike.

Ob tem se postavlja vprašanje, zakaj so imeli v prostorih, tudi v času, ko tam ni bilo nikogar, večjo vsoto denarja. Kolikor so gledališčniki pojasnili, je bil tam zaradi dveh dogodkov ta vikend in za potrebe blagajne. Prav tako se postavlja vprašanje, ali tatvina ni delo nekoga, ki je vedel, kje je denar in koliko ga je.