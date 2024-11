Ujeli tatinska Romuna

Nekaj minut po polnoči so policiste obvestili o tatvini goriva iz rezervoarja tovornjaka 39-letnega hrvaškega voznika na počivališču Mlake pri Vipavi. Ugotovili so, da sta 300 litrov goriva ukradla državljana Romunije, 36-letni voznik in 35-letni sovoznik. Na počivališče sta pripeljala s tovornim vozilom s polpriklopnikom, parkirala poleg hrvaškega tovornjaka in v svoje vozilo pretočila 300 litrov goriva. Nezakonito početje je opazil voznik drugega tovornega vozila v neposredni bližini in o tem obvestil 39-letnega Hrvata. Po tatvini sta Romuna odpeljala po hitri cesti v smeri proti Italiji, na območju nekdanjega mejnega prehoda, v Vrtojbi pa so ju ustavili novogoriški prometniki. Ajdovski policisti so zoper oba romunska tatova podali kazensko ovadbo.

Okoli 15.30 so policiste poklicali na pomoč iz prodajalne v Novem mestu, kjer so lopovi ukradli več predmetov, zapustili trgovino brez plačila in se odpeljali z osebnim avtom. Na podlagi opisa vozila so policisti osumljence izsledili in prijeli: 19-letnemu vozniku so zasegli ukradene predmete in jih vrnili osebju prodajalne. Zoper njega in 4 sostorilce so na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.