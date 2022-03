Staršem namenil udarce, nasilen je bil tudi do partnerice

PU Kranj poroča, da so v dveh primerih obravnavali nasilje v zasebnih prostorih.

V enem primeru so zabeležili udarce sina, ki jih je namenil staršem, in nasilno vedenje do partnerice. Udarce obravnavajo kot kaznivo dejanje, nasilno vedenje pa kot prekršek.

Nasilje prijavite takoj Prijavi ga lahko tako žrtev kot tudi priče, vedno in kjer koli, na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

V drugem primeru pa so obravnavali fizično nasilje moškega nad partnerico. Med postopkom so uporabili prisilna sredstva. Dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje, moškemu pa so izrekli tudi prepoved približevanja.