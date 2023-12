Udaril ga je po roki in zagrozil, da ga bo utopil: plačati bo moral globo

Koprski policisti poročajo o incidentu, ki se je zgodil v petek. Iz Pirana je poklical 45-letni moški in prijavil, da ga je občan napadel in udaril po roki.

Policisti so ugotovili, da je do prijavitelja pristopil 52-letni moški iz Ljubljane in ga sprva udaril, nato pa mu rekel, da ga bo utopil.

Kršitelju je policija izdala plačilni nalog za nasilno in drzno vedenje.

1. točka 6. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru pravi, da »kdor izziva ali koga spodbuja k pretepu ali se vede na drzen, nasilen, nesramen, žaljiv ali podoben način ali koga zasleduje in s takšnim vedenjem pri njem povzroči občutek ponižanosti, ogroženosti, prizadetosti ali strahu, se kaznuje z globo od 60.000 do 120.000 tolarjev (od 250 do 500 evrov).«