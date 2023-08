Uboga priletna gospa, predstavili so se, da so delavci telekomunikacijskega podjetja

V Novem mestu so se dopoldne na dvorišče stanovanjske hiše pripeljali neznanci. Pod pretvezo, da so delavci telekomunikacijskega podjetja, jim je starejša stanovalka omogočila, da so vstopili v hišo. Eden jo je s pogovorom zamotil, ostali pa so pregledali prostore in našli ter odtujili denar.

Okoliščine policisti še preiskujejo, sporočajo s PU Novo mesto

Policisti opozarjajo

»Policisti opažamo, da so žrtve tovrstnih kaznivih dejanj predvsem starejši, tatvine pa so pogostejše dopoldne. Storilci žrtve zamotijo s pogovorom in se predstavljajo kot delavci elektro, komunalnih, telekomunikacijskih ali gradbenih podjetij, odkupovalci železa, serviserji in podobno. Njihov glavni namen je, da žrtev zvabijo iz hiše in preusmerijo njeno pozornost, sostorilci pa v tem času vstopijo v hišo in izvršijo kaznivo dejanje. Oškodovanci največkrat šele po njihovem odhodu ali celo v naslednjih dneh ugotovijo, da so bili žrtev kaznivega dejanja.

Občanom zato svetujemo, da so ob nenapovedanih obiskih neznancev še posebej pozorni. Tujcev naj ne vabijo v hiše in naj jih imajo ves čas pod nadzorom. Tudi če hišo zapustijo le za kratek čas ali zaradi dela na bližnjem vrtu, naj vrata zaklepajo in imajo ključ pri sebi. Ob pojavu sumljivih oseb naj bodo pozorni na njihov osebni opis, si zapišejo registrsko številko vozila in o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.«