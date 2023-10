Ubil Kranjčana in njegovega psa

Po več kot petih letih od prometne nesreče, v kateri je umrl Kranjčan, tragično pa je končal tudi njegov pes, je pred koprskega okrožnega sodnika Miho Špilarja stopil domnevni krivec Janez Papež. Krivde za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti 62-letnik iz Žužemberka ni priznal.

Janez Papež je izkušen šofer, a pravi, da se za tragedijo ne čuti odgovornega. FOTO: Moni Černe

Državna tožilka Nataša Valentič Kuštra je vztrajala pri že podanih dokaznih predlogih, zagovornica obtoženega Petra Primic Petrov pa je na naroku v kazenski spis vložila strokovno mnenje Dušana Moleka in predlagala njegovo zaslišanje.

Med drugimi dokaznimi predlogi obrambe je bilo tudi dopolnitev izvedenskega mnenja, soočenje sodnega izvedenca prometne stroke in strokovne priče obrambe, novo izvedensko mnenje medicinske stroke, poleg tega pa še druge priče nesreče, tudi prometne policiste in senatno sojenje. Slednje naj bi se začelo januarja prihodnje leto.

Podjetje obžaluje »V podjetju globoko obžalujemo, kar se je zgodilo. Papež je izkušen šofer, pri nas je bil prvi šofer avtobusa, prej je vozil tovornjak. Za sabo ima gotovo milijon kilometrov in doslej ni imel nobene resne nesreče. Tudi drugi naši šoferji nikoli niso imeli kakšne hujše nesreče, pa jih imamo 15, sploh pa ne take, ki bi terjala smrtno žrtev,« je za Dolenjski list takrat povedal predstavnik podjetja Franc Škufca, sicer tudi nekdanji žužemberški župan, in dodal, da so že stopili v kontakt s svojci preminulega ter jim izrekli sožalje.

Povzročitelju globa

Obtožnica soustanovitelju in direktorju prevoznega podjetja FS iz Žužemberka očita, da je 26. julija 2018 okoli osmih zjutraj med Postojno in Razdrtim zaradi neprilagojene hitrosti in menda pod vplivom alkohola povzročil smrt voznika osebnega vozila. Policija je takrat obvestila, da je usodnega jutra prišlo do dveh prometnih nesreč.

Na koprskem sodišču bodo tehtali odgovornost za smrtno prometno nesrečo. FOTO: Marko Feist

V prvi je voznik kombija na prehitevalnem pasu zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del osebnega vozila mazda. Zatem je pripeljal voznik berlinga, zmanjšal hitrost in se začel ustavljati, za njim pa še voznik chevroleta, ki je prav tako zmanjševal hitrost. Ta nesreča je botrovala naslednji.

Grozi mu do osem let zapora

Na prehitevalni pas je za njimi pripeljal Papež, ki je prehiteval tovornjak in upravljal prazni avtobus. Z vso hitrostjo je trčil v zadnji del osebnega vozila chevrolet, da ga je potisnilo naprej in levo v kovinsko varnostno ograjo. Nato je avtobus trčil še v berlinga, da ga je odbilo desno zunaj vozišča, voznik avtobusa pa je chevroleta potisnil naprej do kombija, nakar je tudi kombi odbilo s ceste.

26. julija 2018 okoli osmih zjutraj je počilo.

V popolnoma zveriženem chevroletu sta umrla 65-letni voznik iz Kranja in njegov štirinožni prijatelj. Preostali udeleženci so bili lažje poškodovani. Zaradi neprilagojene hitrosti je takrat 51-letni voznik kombija s Štajerske, ki je povzročil prvo nesreče, dobil globo, Papežu pa grozi do osem let zapora ter prepoved vožnje motornega vozila.