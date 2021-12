Trojica napihala

Metliški policisti so v sredo ob 21. uri na lokalni cesti v bližini Drašičev ustavili voznika kombiniranega vozila renault master s kranjskimi registrskimi oznakami, v katerem sta bila še dva potnika. Posumili so, da 34-letni voznik vozi pod vplivom alkohola, zato so mu odredili preizkus; v litru izdihanega zraka je imel 0,65 miligrama alkohola.

Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Ko so čez poldrugo uro isti kombi ustavili novomeški policisti na Belokranjski cesti, je za volanom sedel drugi iz trojice, 37-letnik, ki je prav tako kazal znake alkoholiziranosti. Preizkus je njihove sume potrdil, saj je napihal 0,61 mg/l alkohola. Tudi njemu so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Tri pešce sta avtomobilista zbila na prehodu za pešce. FOTO: Dejan Javornik



»Morda so razmišljali, da jim v tretje vendarle uspe, pa tudi smola s policijsko kontrolo bi se morala končati, zato je za volan sedel še zadnji iz trojice, ki je takrat še imel v žepu vozniško. V pol ure so se pripeljali do Ločne v Novem mestu, tam pa so jim z loparčkom kraj ustavitve spet pokazali novomeški prometniki,« opisuje Alenka Drenik, predstavnica novomeške policijske uprave za stike z javnostjo. Oseminpetdesetletni voznik je sicer napihal najmanj – 0,57 mg/l alkohola –, vendar je tudi on ostal brez vozniškega dovoljenja, dobil je prepoved vožnje.



Tokrat jim ni preostalo drugega in končno so sprejeli pravilno odločitev, ki bi jo morali že v Drašičih. Poklicali so taksi službo, ki jih je varno pripeljala domov v Kranj. Zoper trojico so policisti napisali obdolžilne predloge in jih poslali na sodišče, kjer bodo lahko bolj podrobno pojasnili razloge za svojo vztrajnost.

Nekaj pred 16. uro je na avtocesti pri Dolenjem Karteljevem proti Ljubljani 67-letni voznik iz Ljubljane zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. V litru izdihanega zraka je imel 1,11 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Koprsko policijsko upravo pa so zvečer obvestili, da je na regijski center za obveščanje poklicala ženska, ki je delovala pod vplivom alkohola. Policisti so kmalu zatem pri Šmarjah izsledili 55-letno voznico; preizkus alkoholiziranosti ji je pokazal rezultat 0,92 mg/l. Odrejen strokovni pregled je odklonila, nadaljnjo vožnjo so ji prepovedali in ji odredili pridržanje, saj ni upoštevala ukazov policistov in jih je tudi žalila. Sledi obdolžilni predlog.

Trije pešci poškodovani

V sredo nekaj pred 17. uro je bil v Cerknici v prometni nesreči hudo poškodovan pešec, potem ko mu je voznik osebnega avtomobila odvzel prednost na prehodu za pešce. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, njegovo življenje pa po prvih podatkih ni ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja.

Ob 16.05 pa je v Ajdovščini 33-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce povozil dva pešca. Avtomobilist je vozil po Goriški cesti proti naselju Cesta. Ko je očitno prehitro pripeljal do zaznamovanega prehoda za pešce v ulici Goriška cesta, sta z njegove leve strani prehod za pešce prečkala 52-letna peška in 44-letni pešec.

Voznik je s prednjim delom vozila trčil vanju in ju podrl; peška je bila pri tem huje poškodovana, pešec pa laže. Na kraju nesreče so ju oskrbel reševalci NMP ZD Ajdovščina in ju z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Novogoriški prometni policisti bodo 33-letnega voznika ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.