Zdravniška afera, ki so jo pred dvema letoma razkrile Slovenske novice, je dobila epilog tik pred zastaranjem, ki bi nastopilo februarja. Obtoženi so že 20. decembra 2021 sedli na zatožno klop koprskega okrožnega sodišča in se izrekli za nedolžne. Včeraj, dve leti pozneje, pa so bili spoznani za krive. Trije ugledni zasebni zdravniki s koncesijami, med kolegi spoštovani, so krivi, ker so štiri ali šest let ponarejali zdravniška spričevala za voznike in kandidate za voznike. Tihomir Pešić ima svoje prostore v stavbi Zdravstvenega doma Izola. Februarja 2024 bi zadeva v zvezi s ponarejanjem zd...