Trije, takrat 30 in 35 let stari moški, brez kriminalne preteklosti, so v 14 tednih leta 2017 zagrešili štiri grozovite umore. In vsi trije so policiste počakali na kraju zločina. V zgodovini obalno-kraške regije tako krvavih tednov ni bilo. Nobeden od krvnikov za odvzeta življenja ni odgovarjal. Za prištevne je predpisana kazen za umor od 15 do 30 let, a ker to omenjeni trije niso bili, jih tudi niso zaprli. Namestili so jih v enoti forenzične psihiatrije mariborskega kliničnega centra, in to za obdobje zakonsko predpisanih petih let. Potem so brutalne morilce Stefana Langa, Marka Abrama in ...