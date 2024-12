Trije člani domnevne kriminalne združbe zanikali mamilarske posle

Na mariborskem sodišču so danes izvedli še tretjega v seriji predobravnavnih narokov zoper kriminalno združbo, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog. Potem ko sta v petek priznanje krivde že zavrnila Boštjan Paveo in Peter Kocjan, je danes enako ravnal še Mitja Babosek. Odrekel se je tudi zagovorniku, ki mu je bil dodeljen po uradni dolžnosti.

Tožilec Izidor Rojs Babosku očita sodelovanje pri mamilarskih poslih, saj je bil ujet v prisluhe ob nekajkratnih nakupih kokaina v avtomobilu soobtoženega Bojana Vajde v letu 2023. Obtoženi krivde ni priznal, ni ga zanimala niti predlagana kazen tožilca v zameno za priznanje. Je pa povedal, da se že 20 let zdravi in ima bolj slab spomin ter da ne zaupa slovenskemu sodstvu. Ne želi si niti, da bi ga zagovarjal odvetnik Andrej Pipuš, čeprav ga je sodnica Helena Melliwa opozorila, da bo temu tako vse dotlej, dokler si ne poišče drugega.

Pipuš je kljub temu, da tudi sam zaradi odnosa njegovega klienta ni preveč vesel svoje naloge, za zdaj predlagal izločitev prisluhov, ker da naj bi se Babosek v njih znašel le kot postranska žrtev prisluhov Vajdi, medtem ko zoper njega prikriti preiskovalni ukrepi s strani sodišča sploh niso bili odrejeni. Tožilec je zahtevi nasprotoval, sodišče pa bo tako o tem, kot o predlogih obramb ostalih obtoženih, odločilo pred začetkom glavne obravnave.

Skupaj kar 18 obtožnih

Že v petek sta pred sodnico Melliwa stopila prva dva od skupaj kar 18 obtožnih, med katerimi je tudi stari znanec pravosodnih organov Kristijan Kamenik. Paveo se je po pisanju Večera skupaj z Vajdo ujel v past preiskovalcev, ki so ugotovili, da drogo kupujeta pri albanskem državljanu Maruanu Haki z začasnim bivališčem v Avstriji in Italiji. Pozneje naj bi drogo nabavljala tudi v Mariboru in Ljubljani, pa tudi pri Kameniku.

Sodišče bo predobravnavne naroke za preostale obtožene skušalo izpeljati v naslednjih dneh tednih. Poleg prvoobtoženega Mariana Hake, Pavea, Kocjana, Vajde in Kamenika so med 18 obtoženimi še Zdravko Skrbič, Franc Žlaus, Jure Ramšak, Matej Huskić, Benjamin Slemenjak, Marko Hojnik, Tadej Žižek, Andreja Hiržin in logaška učiteljica Monia Žuran. Šesterica obtoženih se nahaja v priporu, ostali pa se branijo s prostosti.

Kot še poroča Večer, mamilarska združba ni bila klasična hudodelska združba v obliki piramide, kjer bi bil eden vodja, drugi pa izvrševalci pod njim, saj so mariborski kriminalisti že na februarski predstavitvi rezultatov kriminalistične operacije poudarili, da so se vloge vpletenih v združbi izmenjevale.