Treščila je v hišo in se hudo poškodovala (FOTO)

Sinoči, nekaj po polosmi uri je prišlo do hujše prometne nesreče v kraju Vidanovci, v občini Ljutomer, kjer se je voznica z osebnim vozilom zaletela v hišo ob cesti.

Ob prihodu na kraj so gasilci PGD Ljutomer zavarovali kraj prometne nesreče, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo, jo iznesli iz vozila, pomagali reševalcem NMP Ljutomer pri oskrbi poškodovane osebe, odklopili akumulator, ob tem so nudili pomoč avtovleki in policiji ter počistili kraj prometne nesreče.

Reševalci so hudo poškodovano voznico prepeljali v murskosoboško bolnišnico na nadaljnje zdravljenje.

Na policijski upravi Murska Sobota so potrdili, da so ob 19.40 bili obveščeni o omenjeni prometni nesreči, v kateri je voznica osebnega avtomobila zaradi nepravilne strani vožnje trčila v stanovanjski objekt ter se pri tem hudo telesno poškodovala.

FOTO: PGD Ljutomer

FOTO: PGD Ljutomer

FOTO: PGD Ljutomer

FOTO: PGD Ljutomer