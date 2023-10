Trdil, da je le velik porabnik trave

Ljubljančan, ki je svojo prijateljico opeharil za 1500 evrov, bo drago plačal za svoje početje. Ker ji je maja 2020 lagal, da nujno potrebuje 1500 evrov za potovanje v Španijo, in ji zagotavljal, da ji bo denar vrnil v enem mesecu, je bil sprva obsojen zaradi goljufije. Prvostopenjsko sodišče se je namreč strinjalo, da jo je zapeljal v zmoto, da mu je denar izročila, po enem mesecu in tudi kasneje pa ji denarja ni vrnil, saj je bil njegov namen že od začetka denar si prisvojiti.

Ko je hotela znesek na vsak način dobiti nazaj, pa ji je avgusta 2021 kot vračilo izročil petnajst bankovcev po 100 evrov, od katerih je bilo vsaj trinajst ponarejenih. A čeprav je bil goljufije na koncu celo oproščen, je to njegovo dejanje sprožilo niz postopkov, zaradi katerih bo več let za zapahi.

Hišna preiskava

O zadevi so konec novembra 2011 poročali z ljubljanske policijske uprave. Kot smo pisali, so takrat šišenski policisti stopili na prste 38-letniku, ki je pri vračilu dolga uporabil več ponarejenih bankovcev za sto evrov. Nato so se oglasili pri njem doma in med hišno preiskavo poleg dokazov iz tega kaznivega dejanja našli še prirejen prostor za gojenje prepovedane konoplje. Zasegli so več kot 240 sadik in okoli 200 gramov že posušene trave.

Trdil je, da bi presežke konoplje predelal v zdravilne namene.

Našli so tudi dele vozila, za katero sumijo, da je bilo ukradeno v sosednji Avstriji, in nekaj nabojev za pištolo. »Osumljenec je bil priveden k preiskovalnemu sodniku, ta je zanj odredil pripor. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi, goljufije, ponarejanja denarja in tatvine vozila, uveden bo tudi prekrškovni postopek po zakonu o orožju,« so sporočili s PU Ljubljana.

Preklicali pogojno obsodbo

Možakar je bil na okrožnem sodišču v Ljubljani obsojen zaradi goljufije (na šest mesecev zapora), dveh kaznivih dejanj ponarejanja denarja, saj je ponaredke unovčeval tudi v nekem lokalu (na deset in na šest mesecev zapora), in neupravičene proizvodnje prepovedanimh drog in prometa z njimi (na eno leto in štiri mesece zapora). Za nameček so mu preklicali pogojno obsodbo, s katero je bil prej kaznovan z desetimi meseci zapora. Upoštevaje vse so mu sodniki izrekli enotno kazen tri leta in 10 deset mesecev zapora. Naložili so mu tudi, naj oškodovanki vrne 1300 evrov.

13 ponarejenih stotakov ji je vrnil.

Obramba se je obrnila še na višje sodnike, in ti so pred kratkim sklenili, da mu kaznivega dejanja goljufije ni mogoče očitati. »Dejanje, kot je opisano v obtožbi, je zgolj dolžniško-upniško razmerje, ki se obravnava po pravilih civilnega prava, in ne kaznivo dejanje,« so zapisali. Oškodovanko so napotili, naj svoj odškodninski zahtevek uveljavlja pred pravdnim sodiščem.

Najmanj dve leti bo v zaporu, v novem postopku pa se kazen lahko še podaljša. FOTO: Uroš Hočevar

Obramba je poleg tega trdila, da obtoženi ni vedel za ponarejenost bankovcev in je navedel ime in priimek osebe, od katere naj bi jih prejel, in tudi, da razpolaga z njenim naslovom. »Res ne obramba ne tožilstvo nista predlagala zaslišanja te priče, vendar bi se moralo prvostopno sodišče glede na lastno dolžnost iskanja resnice vsaj podrobneje opredeliti glede pomena te okoliščine oziroma jo dodatno raziskati z zaslišanjem te priče,« so sklenili višji sodniki. To bo moralo sodišče prve stopnje zdaj storiti v novem postopku, saj je višje sodišče sodbo v tem delu razveljavilo.

Pritožbeno sodišče je odločilo

Je pa praznih rok ostala obramba, kar se tiče konoplje. Prvostopno sodišče je glede na ugotovitve o veliki količini konoplje in zasega celega laboratorija s tehtnico in napravami za vakuumiranje in vrečke v kletnih prostorih, ki so bili zaprti in od zunaj niso bili vidni, ustrezno pa opremljeni z lučmi, ventilatorji in vsem potrebnim, seveda zaključilo, da je proizvajal in hranil konopljo zaradi nadaljnje prodaje in ne zgolj zase, kot je poskušala prikazati obramba.

In to čeprav je, kot je trdila obramba, »velik porabnik konoplje,« ki bi presežke menda predelal v zdravilne namene. Glede na navedeno je pritožbeno sodišče obtoženemu naložilo eno leto in štiri mesece zapora, ob upoštevanju preklicane pogojne kazni pa mu izreklo enotno kazen dve leti zapora.