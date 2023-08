Trčili vozili, tri osebe končale v SB Celje

Ob 16.41 sta v naselju Košnica pri Celju trčili osebni vozili. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo, nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi poškodovanih, odklopili akumulatorja na vozilih, nevtralizirali razlite motorne tekočine, vozilo odstranili s prometnega pasu ter odstranili razbitine po vozišču. Tri poškodovane osebe so bile prepeljane v SB Celje, so poročali na Upravi za zaščito in reševanje.