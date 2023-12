Trčila kar tri vozila hkrati. Posredovali so reševalci

V soboto ob 16.57 so v naselju Tepanje v občini Slovenske Konjice trčila tri osebna vozila. Gasilci PGD Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka.

Odklopili so tudi akumulatorje, nevtralizirali razlite motorne tekočine, usmerjali promet ter nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi dveh ponesrečencev.

Reševalci NMP Slovenske Konjice in Celje so poškodovani osebi prepeljali v Splošno bolnišnico Celje.