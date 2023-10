Trčila avto in motorno kolo, voznik in voznica končala v UKC Ljubljana

Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, se je ob 15.46 pri naselju Rakek v občini Cerknica zgodila prometna nesreča. Trčila sta osebno vozilo in motorno kolo. Gasilci PGD Cerknica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem NMP Cerknica. Voznico osebnega vozila in voznika motornega kolesa so odpeljali v UKC Ljubljana.