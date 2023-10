Trčil v steno in na tleh obležal nezavesten

Danes ob 11.14 se je v Ulici 4. prekomorske brigade v Ajdovščini občan z motokultivatorjem zaletel v zid in na tleh obležal nezavesten. Gasilci GRC Ajdovščina so nudili pomoč reševalcem NMP, ki so poškodovanca odpeljali v šempetrsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.

S Policijske uprave Nova Gorica so kasneje dogodek opisali takole: »Občana je po prvih ugotovitvah zaobšla trenutna slabost in z moto kultivatorjem nenadoma zapeljal v most ter se zaletel v most čez reko Hubelj. Pri tem je poškodovan in nezavesten obležal na tleh. Na kraju so poleg ajdovskih policistov posredovali tudi gasilci GRC Ajdovščina in reševalci NMP ZD Ajdovščina. Po nudeni oskrbi na kraju so reševalci poškodovanega občana z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.«