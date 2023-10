Trčenje reševalnega vozila na nujni vožnji in avtomobila

Danes ob 10.31 sta v Beltincih v istoimenski občini trčila osebno vozilo in reševalno vozilo, ki je bilo na nujni vožnji. Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali kraj dogodka, nevtralizirali iztekanje hladilne tekočine in odklopili akumulator. V nesreči so se poškodoval tri osebe, poroča uprava za zaščito in reševanje.