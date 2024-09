Travo so poželi policisti, našli tudi arzenal orožja

Mariborski kriminalisti so pred dnevi na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Mariboru opravili dva sklopa hišnih preiskav pri 41-osumljencu z območja Pesnice. In izkazalo se je, da so imeli dober nos, saj ob reki Pesnici očitno odlično uspevajo tudi prepovedane rastline.

Osumljeni je bil v preteklosti že večkrat obravnavan za istovrstna kazniva dejanja.

V stanovanjski hiši so namreč našli osem prirejenih prostorov za gojenje prepovedane konoplje, v katerih je rastlo kar 305 sadik različnih velikosti. V hiši so osumljencu zasegli tudi več pripomočkov za gojenje trave ter 42 kilogramov že posušene.

Pridržali so ga

Osumljenega so kriminalisti pridržali in ga po zbranih obvestilih zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi in postopkov v športu ter predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog in prometa z njimi s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ta je zoper njega po zaslišanju odredil sodno pridržanje.

»Osumljeni je bil v preteklosti že večkrat obravnavan za istovrstna kazniva dejanja. Zanje je po 186. členu KZ-1 predpisana kazen zapora od enega do desetih let,« je povedala Anita Kovačič Čelofiga, tiskovna predstavnica PU Maribor.

V Zgornji Kungoti so v hišni preiskavi našli tudi orožje. FOTO: Pp Šentilj

Šentiljski možje postave pa so pri 40-letniku z območja Kungote v gozdu v bližini njegovega doma zasegli 48 sadik prepovedane trave, v hišni preiskavi pa so na njegovem domu našli še 13 rastlin.

Obravnavajo ga tudi zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, zato so mu zasegli pištoli, deset kosov preostalega orožja in 870 nabojev različnega kalibra, za katere sicer poseduje ustrezne listine.