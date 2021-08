Tragična noč vzela mlado življenje

V četrtek ob 22.50 se je na regionalni cesti pri naselju Žvirče v občini Grosuplje zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 15-letni voznik mopeda, so sporočili iz GPU. Mopedist je na delu ceste, ki poteka iz levega v desni nepregledni ovinek po klancu navzdol zapeljal levo z vozišča in trčil v drevo. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl.



Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali še 115 prometnih nesreč, 17 se jih je končalo z lahkimi poškodbami, ena pa s hudimi.

