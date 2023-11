Tragedija v naselju Grajena: ena oseba umrla, zagorela je lesena lopa

Žal moromo poročati o tragediji. Kot navaja Uprava za zaščito in reševanje,je ob 12.22 je v naselju Grajena v občini Ptuj, zagorela lesena lopa v velikosti okoli štiri kvadratne metre.

Požar so pogasili gasilci PGD Grajena. V požaru je umrla ena oseba.

Iz PU Maribor so ob tem potrdili, da je bil mariborski Operativno komunikacijski center nekaj minut po 12. uri obveščen o dogodku na območju Policijske postaje Ptuj, v katerem je ena oseba izgubila življenje. V tej zvezi policisti in kriminalisti opravljajo ogled in intenzivno zbirajo obvestila.