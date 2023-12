Z avtomobilom treščil v ograjo, ena oseba umrla na kraju dogodka

Ob 5. uri je v Veliki v občini Dravograd prišlo do prometne nesreče, v kateri je ena oseba izgubila življenje, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Vozilo je trčilo v zaščitno ograjo.

Gasilci KGZ Ravne na Koroškem in PGD Radlje ob Dravi so zavarovali kraj, odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila in nudili pomoč reševalcem NMP. Ena oseba je na kraju preminula, eno osebo pa so reševalci ZRCK oskrbeli in prepeljali v SB Slovenj Gradec